Dos militares murieron y uno quedó herido tras disparos en batallón del Ejército en Sogamoso, Boyacá

Dos militares muertos, un soldado herido y un canino lesionado dejó un hecho ocurrido en la madrugada de este martes 20 de octubre en las instalaciones del Batallón de Artillería N.º 1, ubicado en Sogamoso, Boyacá.

De acuerdo con la información preliminar brindada por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, en el hecho estaría involucrado un soldado profesional que habría accionado su arma de dotación contra un suboficial, quien falleció. Posteriormente, el uniformado se habría quitado la vida.

Durante el suceso también resultó herido otro soldado, quien recibe atención médica, y un perro. Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El Ejército Nacional informó que, una vez conocida la situación, activó los protocolos institucionales e inició las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido. Además, dispuso un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias del soldado profesional y el suboficial fallecidos, así como para garantizar la atención de los afectados.

La institución lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y seres queridos de los dos militares fallecidos.

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