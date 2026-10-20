Capturan en Caquetá a ‘El Negro Antonio’, señalado de ataques con explosivos

El Ejército Nacional capturó en Cartagena del Chairá, Caquetá, a Luis Rondón Reyes, conocido con los alias de ‘El Negro Antonio’ o ‘El Explosivista’, señalado de pertenecer a las redes de apoyo de estructuras residuales de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

La operación se realizó el 19 de octubre, hacia las 4:40 de la tarde, mediante una orden judicial para cumplir condena por el delito de concierto para delinquir agravado. En el procedimiento participaron unidades de los Gaula Militares de la Sexta División, el Comando contra Amenazas Transnacionales, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 12, el Ejército, la Armada Nacional y la Policía Judicial.

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘El Negro Antonio’ habría pertenecido al Frente 62 Miller Perdomo y sería el responsable de dos ataques contra la Policía Nacional en Cartagena del Chairá durante 2019, mediante la instalación de explosivos tipo cilindro.

Las autoridades señalaron que actualmente haría parte de las redes de apoyo de la estructura Rodrigo Cadete, facción asociada a alias Calarcá, donde presuntamente cumplía funciones de inteligencia delictiva y de instrucción en el manejo de explosivos para integrantes de ese grupo armado ilegal.

Además, según la información militar, el capturado estaría adelantando labores de inteligencia sobre instalaciones de la Policía, la Armada y el Ejército en Cartagena del Chairá, con el propósito de preparar una posible acción terrorista.

La captura busca afectar las capacidades de inteligencia y preparación de ataques de esta estructura armada ilegal en el departamento del Caquetá.