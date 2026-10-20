Polémica por abandono de obras del Centro de Bienestar Animal de San Andrés: habla veedor

En los micrófonos de 6AM W, y en medio de la emisión especial de este medio en San Andrés, habló Iván Oliver, veedor ciudadano que ha estado con la lupa puesta sobre una de las obras más relevantes para el archipiélago: el Centro de Bienestar Animal de San Andrés.

Sin embargo, la realidad que se evidencia es otra: una estructura a medio terminar que la está consumiendo la naturaleza y la maleza. Así, está en el ojo del huracán debido a retrasos acumulados y a denuncias de posible detrimento patrimonial y fallas operativas.

Lea más: Así es la vida de un pescador en San Andrés, una de las fuentes económicas más fuertes de la isla

Oliver, en su primera intervención, aseveró: “Principalmente hablar de valores. Por lo menos, la obra fue inicialmente contratada por la Contraloría por poco más de 2.800 millones de pesos. Se le hizo una adición presupuestal de 1.213 millones de pesos, para un equivalente de poco más de 4.000 millones de pesos”.

“Además, se una interventoría tuvo un costo de 262.957 millones de pesos y una inversión adicional de todo esto de 394.000 millones de pesos. Jay un presupuesto público para la operación, para ya ponerlo a funcionar, de 1.101 millones de pesos, pero todos estos son números y aquí no hay nada para que se pueda entregar hoy en día; ese es el sofisma de distracción que hoy en día se maneja. No recibe ninguna obra la Gobernación. Siempre pasa lo mismo y se queda abandonada”, apuntó.

Y agregó: “Aquí no hay 4.000 millones de pesos, habrá 1.000 millones de pesos como a lo sumo, pero no, aquí no hay esa inversión, no la hay, aquí está todo desmontado y, lo peor del caso, es que esto tiene la figura decorativa de la adición presupuestal que hemos comentado”.

Lea también: “Aquí no hay calidad de vida”: habitante de San Andrés denuncia deficiencias en el alcantarillado

Explicó, finalmente, que en la obra hay “un ingrediente muy importante: esto está sin cerramiento y aquí todo el mundo entra como ‘Pedro por su casa’. Aquí se va a perder todo, lo mismo que se pierde en todas las obras que quedan abandonadas y después viene el reclamo de que no hay quien cuide, pero claro, quién va a cuidar si el uno no ha entregado y el otro no recibe”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:08 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: