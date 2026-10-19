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19 oct 2026 Actualizado 14:35

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Ryan Castro agota las entradas para su concierto en el Pascual Guerrero

El artista colombiano agotó la boletería de su presentación en Cali, donde se proyectó un impacto económico cercano a los $13.000 millones, impulsado por el turismo, la hotelería, el transporte y el comercio.

Ryan Castro at the Tommy Hilfiger fashion show as a part of RTW Spring/Summer 2027 held at The Plaza Hotel on September 10, 2026 in New York, New York. (Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images)

Ryan Castro at the Tommy Hilfiger fashion show as a part of RTW Spring/Summer 2027 held at The Plaza Hotel on September 10, 2026 in New York, New York. (Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images) / Lexie Moreland

Ryan Castro at the Tommy Hilfiger fashion show as a part of RTW Spring/Summer 2027 held at The Plaza Hotel on September 10, 2026 in New York, New York. (Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images)
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El cantante colombiano Ryan Castro agotó la boletería para su concierto Sendé: The Last Dance Tour, que se realizó en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, Valle del Cauca. La venta total de las entradas refleja la expectativa que ha generado la presentación entre los seguidores del artista urbano.

Conocido como el ‘Cantante del Ghetto’, Ryan Castro se ha consolidado como uno de los representantes de la música urbana colombiana. Con esta presentación, el artista llega a uno de los principales escenarios deportivos de Cali para ofrecer un espectáculo que reúne a sus seguidores en torno a su propuesta musical.

Sin embargo, el impacto del concierto no se limita al entretenimiento. Se estima que el evento genere un impacto económico cercana a los $13.000 millones, una cifra que contempla el movimiento de diferentes sectores comerciales y de servicios asociados con la realización de espectáculos de gran formato.

Entre las actividades que podrían beneficiarse se encuentran el turismo, la hotelería, el transporte y el comercio. La llegada de asistentes de otras ciudades puede aumentar la demanda de alojamiento, desplazamientos, alimentación y compras, lo que representa una oportunidad para los establecimientos que prestan estos servicios.

Los hoteles, restaurantes, comercios y otros negocios pueden recibir parte de este movimiento económico durante la jornada del concierto. A esto se suma la actividad relacionada con la organización y logística necesaria para llevar a cabo una presentación de esta magnitud.

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De esta manera, el espectáculo de Ryan Castro combina la expectativa musical con las proyecciones de impacto económico para Cali. Con la boletería agotada, la presentación se perfila como uno de los eventos urbanos que concentra la atención del público en la capital del Valle del Cauca.

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