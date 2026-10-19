Ryan Castro agota las entradas para su concierto en el Pascual Guerrero

El cantante colombiano Ryan Castro agotó la boletería para su concierto Sendé: The Last Dance Tour, que se realizó en el estadio Pascual Guerrero, en Cali, Valle del Cauca. La venta total de las entradas refleja la expectativa que ha generado la presentación entre los seguidores del artista urbano.

Conocido como el ‘Cantante del Ghetto’, Ryan Castro se ha consolidado como uno de los representantes de la música urbana colombiana. Con esta presentación, el artista llega a uno de los principales escenarios deportivos de Cali para ofrecer un espectáculo que reúne a sus seguidores en torno a su propuesta musical.

Sin embargo, el impacto del concierto no se limita al entretenimiento. Se estima que el evento genere un impacto económico cercana a los $13.000 millones, una cifra que contempla el movimiento de diferentes sectores comerciales y de servicios asociados con la realización de espectáculos de gran formato.

Entre las actividades que podrían beneficiarse se encuentran el turismo, la hotelería, el transporte y el comercio. La llegada de asistentes de otras ciudades puede aumentar la demanda de alojamiento, desplazamientos, alimentación y compras, lo que representa una oportunidad para los establecimientos que prestan estos servicios.

Los hoteles, restaurantes, comercios y otros negocios pueden recibir parte de este movimiento económico durante la jornada del concierto. A esto se suma la actividad relacionada con la organización y logística necesaria para llevar a cabo una presentación de esta magnitud.

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De esta manera, el espectáculo de Ryan Castro combina la expectativa musical con las proyecciones de impacto económico para Cali. Con la boletería agotada, la presentación se perfila como uno de los eventos urbanos que concentra la atención del público en la capital del Valle del Cauca.