Karol G supera los dos millones de entradas vendidas y amplía su gira mundial a 63 conciertos

La cantante colombiana Karol G vendió más de dos millones de entradas en apenas cuatro días para su gira mundial Viajando Por El Mundo Tropitour. La alta demanda de sus seguidores llevó a ampliar el recorrido de 39 a 63 conciertos en estadios, con nuevas fechas en distintos países.

El anuncio de la ampliación de la gira se realizó en mayo de 2026, cuando la respuesta del público llevó a incorporar 24 presentaciones adicionales. El recorrido incluye escenarios de América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa, donde la artista continúa consolidando su presencia en el mercado internacional.

El interés por esta gira vuelve a tomar relevancia tras el cierre de la primera etapa de conciertos en Estados Unidos, que terminó el 15 de octubre en Dallas, Texas. Esta fase reunió a seguidores de diferentes ciudades y marcó otro momento importante en el recorrido internacional de la cantante.

Bogotá, entre las ciudades con más conciertos

La demanda de entradas llevó a sumar presentaciones en diferentes ciudades, entre ellas Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Santiago de Chile y Bogotá.

Madrid y Santiago de Chile cuentan con cuatro fechas programadas, mientras que Bogotá tiene tres conciertos previstos. Estas presentaciones forman parte de una gira que busca llevar el espectáculo de Karol G a grandes escenarios y acercarla a sus seguidores en distintos países.

La inclusión de varias fechas en algunas ciudades refleja la respuesta del público y la expectativa que ha generado el regreso de la artista a los estadios.

El éxito de Mañana Será Bonito

El nuevo recorrido llega después del éxito de Mañana Será Bonito, la gira anterior de Karol G, que reunió a más de 2,3 millones de asistentes en 62 conciertos y recaudó más de 300 millones de dólares, de acuerdo con los datos publicados sobre ese tour.

Con Viajando Por El Mundo Tropitour, la cantante continúa ampliando su alcance internacional y fortaleciendo la presencia de la música latina en grandes escenarios.

La venta de entradas y el aumento de fechas muestran la capacidad de convocatoria de la artista colombiana, que sigue posicionándose entre los nombres más destacados de la música latina a nivel mundial.