Capturado alias ‘El Compita’, presunto operador de drones del ELN en el sur del Cesar

El Ejército Nacional informó la captura de tres presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, durante una operación realizada en el casco urbano de Pailitas, Cesar. Entre los detenidos se encuentra alias ‘El Compita’, señalado de operar drones utilizados, al parecer, en ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública.

La acción fue desarrollada por tropas de la Quinta Brigada, a través del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Policía Nacional. Según las autoridades, los capturados harían parte de una estructura de redes de apoyo al terrorismo de esta organización armada ilegal.

Alias ‘El Compita’, señalado de operar drones

De acuerdo con información de inteligencia militar, alias ‘El Compita’, de aproximadamente 38 años, llevaría cerca de cinco años vinculado al ELN. Las autoridades indicaron que entre 2022 y 2024 habría pertenecido a una red de apoyo al terrorismo y que, durante 2025 y 2026, presuntamente habría asumido funciones como operador de drones.

El detenido también estaría relacionado con varios hechos violentos registrados durante 2026 en los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya. En estos ataques, según el Ejército, se habrían utilizado drones acondicionados con explosivos y armas de fuego contra instalaciones policiales.

El coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, explicó que la operación permitió ubicar una estructura vinculada al Frente Camilo Torres Restrepo.

“Estos bandidos serían los encargados de hacer inteligencia delictiva y, asimismo, se logra capturar a alias ‘Compita’, un bandido que tenía la misión de operar los drones y, a través del terrorismo, hacer ataques a las estaciones de Policía de Curumaní, Pailitas y otros municipios del Cesar”, afirmó el oficial.

Incautación de armas y explosivos

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola, un proveedor y cartuchos calibre 9 milímetros; un dron; una granada de mortero artesanal; una granada de fragmentación; tres kilogramos de una sustancia explosiva tipo amonal; cordón detonante e iniciadores.

También fueron encontrados 500 gramos de marihuana, 50 gramos de pasta base de coca, una gramera, teléfonos celulares y banderas alusivas al ELN.

El comandante de la Quinta Brigada señaló que el material incautado estaría relacionado con las capacidades logísticas y operativas de la estructura armada.

“En el lugar de los hechos se incautaron armas cortas, municiones, un dron, granadas hechizas, granadas de mano, explosivos en diversas formas y banderas alusivas a este grupo armado organizado”, indicó Rodríguez Gómez.

Investigación por ataques contra la Fuerza Pública

Las autoridades señalaron que los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente. Con esta operación, el Ejército busca contribuir al esclarecimiento de los ataques registrados en el sur del Cesar, determinar responsabilidades individuales e identificar posibles redes de apoyo del ELN.

Según la institución, los hechos investigados habrían dejado daños en instalaciones policiales, además de integrantes de la Fuerza Pública lesionados y asesinados.

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La Quinta Brigada aseguró que continuará desarrollando operaciones coordinadas e interinstitucionales para contrarrestar las capacidades del ELN, especialmente el uso de sistemas aéreos no tripulados acondicionados con explosivos.

El coronel José Darío Rodríguez Gómez también invitó a la ciudadanía a denunciar hechos relacionados con extorsión y secuestro a través de la línea gratuita 147.

“La Quinta Brigada del Ejército Nacional invita a la nación civil a que participe en la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’ de nuestros Gaula Militares y, de esta forma, hagan las llamadas a la línea gratuita 147 para que realicen sus denuncias en cualquier tema de extorsión y secuestro”, concluyó el comandante.