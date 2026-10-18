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18 oct 2026 Actualizado 15:56

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Barranquilla

Lluvias causan emergencias y desbordamientos en Soledad

La creciente del arroyo El Salao arrastró un taxi en Villa Estadio.

Foto: Cortesía.

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Valentina Utria

Barranquilla
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Las fuertes lluvias del fin de semana provocaron emergencias en Soledad, Atlántico. Uno de los casos se registró en el barrio Villa Estadio, donde la creciente del arroyo El Salao arrastró un taxi que se encontraba parqueado. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

El coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo de Soledad, Alexis Rodríguez, informó que un equipo técnico adelanta evaluaciones en Villa Carmen I, Villa Carmen II y Villa Valentina, sectores afectados por el desbordamiento del arroyo Platanal.

Alertan por viviendas en zonas de riesgo

El funcionario explicó que la situación está relacionada con la dinámica del cauce y las obras de canalización que adelanta la autoridad ambiental. “Hay unas viviendas que están ubicadas en la ronda hídrica y el proyecto tiene un proceso de desbordamiento natural”, señaló Rodríguez.

Además, advirtió sobre la ocupación de las franjas de protección del arroyo y la presencia de residuos sólidos que pueden obstruir el paso del agua. “Los arroyos no son para tirar basura, sino para que precisamente vaya la escorrentía de las fuertes lluvias”, enfatizó.

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Continúa la evaluación de daños

La Oficina de Gestión del Riesgo continuará recorriendo los sectores afectados para identificar daños y necesidades de las comunidades. Rodríguez también hizo un llamado a respetar las normas de protección hídrica y evitar arrojar muebles, electrodomésticos y otros residuos a los cauces, prácticas que pueden agravar las emergencias durante las precipitaciones.

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