Char anuncia transformación de salas del Cortissoz antes de la final de la Copa Sudamericana

A través de su cuenta en X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó los trabajos de transformación de las salas internacionales del aeropuerto Ernesto Cortissoz. La intervención contempla 10 puestos de Migración, ocho módulos de Biomig, espacios más amplios, mejoras en la climatización y nuevos establecimientos comerciales.

“¡Las salas internacionales del Cortissoz estarán a otro nivel para recibir al mundo!”, expresó el mandatario, quien aseguró que las obras avanzan para mejorar la experiencia de los viajeros y fortalecer la capacidad operativa del terminal aéreo.

Una sala de espera para 680 pasajeros

La modernización también incluye una sala de espera con capacidad para 680 pasajeros. Además, el sistema Biomig permitirá a colombianos y extranjeros residentes agilizar los controles migratorios mediante la verificación automatizada de identidad a través del reconocimiento biométrico del iris. Según Char, esto facilitará los procesos de ingreso y salida del país y reducirá los tiempos de espera.

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La final de la Sudamericana, entre los objetivos

El alcalde señaló que uno de los propósitos es tener un aeropuerto renovado para recibir a los visitantes que llegarán a la ciudad el próximo 21 de noviembre, con motivo de la final de la Copa Sudamericana.

“Seguimos pendientes de cada detalle para poner a volar nuestro Cortissoz. Sí se puede”, manifestó Char.