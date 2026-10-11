Alcalde de Valledupar pide informe sobre venta de bienes del municipio

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, solicitó un informe detallado sobre el proceso de enajenación de bienes muebles del municipio, en medio de los cuestionamientos por presuntas irregularidades en la venta de 33 activos de la Alcaldía, que habrían sido negociados por un valor total de 31 millones de pesos.

La polémica gira en torno a la disposición de maquinaria pesada, camionetas Toyota y 15 motocicletas, cuyos precios han generado cuestionamientos de dirigentes políticos y ciudadanos. Entre los casos señalados por el exconcejal y abogado Jhon Carpio está el de una camioneta Toyota Prado modelo 2013 que, según su denuncia, habría sido vendida por 2 millones 500 mil pesos.

“Pedí un informe detallado sobre el desarrollo del proceso”

Frente a esta situación, Orozco aseguró que pidió conocer en detalle el desarrollo del proceso, las actuaciones adelantadas en cada una de sus etapas y su estado actual. Sin embargo, en sus declaraciones públicas no precisó a qué dependencia o funcionario le solicitó el informe.

“Pedí un informe detallado sobre el desarrollo del proceso, las actuaciones adelantadas en cada una de sus etapas y su estado actual, con el propósito de entregarlos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes”, manifestó el mandatario.

El alcalde señaló que la información recopilada será entregada a las autoridades para que determinen si existieron irregularidades y establezcan las posibles responsabilidades. “Son las autoridades quienes determinan las existencias eventuales de irregularidades y las responsabilidades a que a eso haya lugar”, expresó.

Finalmente, Orozco reiteró su compromiso con la defensa de los intereses del municipio y envió un mensaje a los ciudadanos: “Estamos con ustedes y defendiendo los intereses de Valledupar”.