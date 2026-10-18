¿Dónde se va la luz este lunes 19 de octubre en el Atlántico?: entérese aquí

Este lunes 19 de octubre, personal de Air-e Intervenida ejecutará trabajos de mantenimiento preventivo en la urbanización Martha Guisella, en Soledad, con el propósito de mejorar las condiciones de la red eléctrica.

Horario y sector de las obras

Las labores se desarrollarán en el sector de la calle 51B1 con carrera 2C, entre las 8:20 a. m. y las 2:50 p. m. Los trabajos están orientados al balanceo de cargas en el circuito Gaviotas.

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La empresa también hizo un llamado a la ciudadanía para promover el ahorro de energía ante el impacto del fenómeno de El Niño.