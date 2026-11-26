Un vehículo tipo turbo que transportaba pólvora sufrió un accidente de tránsito en la vía nacional que comunica a los municipios de San Martín y San Alberto, en el departamento del Cesar. El hecho generó preocupación por el tipo de carga que movilizaba el automotor.

Según las primeras versiones, el conductor salió ileso y no se reportaron personas lesionadas, según la información preliminar conocida sobre el incidente.

Al lugar llegó personal de Ambulancias LAFS, que transitaba por el sector y brindó apoyo tras lo ocurrido. Asimismo, unidades del Cuerpo de Bomberos de San Martín hicieron presencia para atender la situación.

Hasta el momento no se han establecido las causas del accidente ni se han entregado detalles adicionales sobre las condiciones en las que quedó el vehículo y la carga que transportaba.