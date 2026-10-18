Rebajan sanción a Real Cartagena: jugará ante Patriotas con público en tribunas Norte y Oriental

Real Cartagena tendrá un alivio para su próximo encuentro en casa. La DIMAYOR aceptó parcialmente la apelación presentada por el club y redujo el alcance de la sanción que inicialmente contemplaba el cierre completo del estadio Jaime Morón León durante dos jornadas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con el cambio en la decisión disciplinaria, las tribunas Norte y Oriental estarán habilitadas para recibir espectadores este lunes 19 de octubre a las 6:00 p.m., cuando el conjunto auriverde enfrente a Patriotas FC. Por su parte, los sectores Sur y Occidental deberán permanecer sin público durante las dos fechas establecidas.

La modificación quedó consignada en la Resolución 101, de acuerdo con la información divulgada por la institución cartagenera. La medida permite que el equipo conserve parte del acompañamiento de sus hinchas en su próximo compromiso como local, pese a la restricción que pesa sobre dos zonas del escenario deportivo.

El club anunció que las personas con abonos correspondientes a las tribunas Sur y Occidental, así como quienes tengan cortesías asignadas al sector Occidental, serán ubicadas en la tribuna Oriental mientras se cumple la sanción.