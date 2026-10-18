Procuraduría abre investigación a Luis Alfonso Martínez Chimenty y otros exdirectivos de Aerocivil

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a los exdirectores de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, general (r) José Henry Pinto, y al exsecretario de Servicios de Navegación Aérea, Carlos Uriel Barragán (2023 - 2026).

La investigación del Ministerio Público se circunscribe a un contrato por 36.300 millones de pesos que se firmó para actualizar la plataforma de comunicaciones en 18 aeropuertos del país y que enfrenta problemas en su ejecución.

El auto de apertura de la investigación disciplinaria señala que se habría presentado deficiencias y falta de gestión en los viajes al extranjero para verificar, en sede del fabricante extranjero, el Sistema de Comunicaciones de Voz (VCS) que se adquirió.

Esta situación ha llevado, según la Procuraduría, a que no se hayan realizado las verificaciones requeridas por lo que de esa manera se podría comprometer “el control de calidad previo al envío de los equipos como la capacitación al personal de la Aerocivil, previstos contractualmente”.

Las sombras en la gestión de Martínez Chimenty en la Aerocivil

El paso de Luis Alfonso Martínez Chimenty estuvo lleno de críticas debido a serias denuncias desde ellas entrañas del propio gobierno Petro, sobre irregularidades y sospechas en la firma de contratos.

La situación llegó a tal punto que la ministra de Transporte de esa administración, María Fernanda Rojas, le solicitó a Martínez Chimenty hacer pública la contratación de la entidad y afirmó que no le “temblaría la mano”.

Además, durante la administración de Martínez Chimenty también se hicieron visibles los cuestionamientos sobre el poder de los hermanos Gabriela Muñoz y Santiago Muñoz, quienes eran sus auxiliares y asesores sin tener mayor experiencia en la entidad.