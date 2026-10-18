Golpe a disidencias de alias ‘Calarcá’:Capturan a cabecilla financiero de la organización en el Meta

Durante operaciones militares desarrolladas en la vereda Guaimaral, zona rural de Puerto Rico, Meta, el Ejército Nacional capturó a alias “Junior Rojas”, señalado como segundo cabecilla y presunto jefe de finanzas de la estructura Marco Aurelio Buendía, vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”.

En los enfrentamientos armados, una mujer que sería integrante de ese grupo y al parecer compañera sentimental del señalado cabecilla murió en el lugar. Además, otros dos presuntos integrantes de la estructura fueron detenidos por las tropas que participaron en el operativo.

Según el reporte suministrado, en la zona fueron incautados dos fusiles, dos pistolas, tres granadas de mano, municiones, proveedores, equipos de comunicación y material que presuntamente estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos de la región.

Las autoridades afirmaron que, alias Junior Rojas se le atribuyen presuntas actividades de cobro de extorsiones, captación de recursos para la adquisición ilegal de armamento y constreñimiento a la población civil, también estaría vinculado con el ataque con explosivos ocurrido el 21 de septiembre en Puerto Chorizo, municipio de Vistahermosa, que dejó dos soldados heridos.

También estaría vinculado a presuntas actividades de reclutamiento de menores de edad y a su traslado a otras zonas de injerencia de la organización.

Los tres detenidos y el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de los procedimientos judiciales correspondientes.

Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales de los implicados, bajo el respeto del debido proceso.