Policía lidera patrullajes en tres localidades de Cartagena con más de 250 hombres y mujeres

Los dispositivos policiales del Plan Toma de Localidades mantienen su despliegue operativo en diferentes sectores de la ciudad, desarrollando acciones de prevención, control y reacción orientadas a anticiparse al delito, fortalecer la seguridad y generar un mayor acercamiento con la comunidad.

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Este importante dispositivo policial contempla la presencia de unidades de distintas especialidades, que realizan patrullajes, registros a personas y vehículos, verificación de antecedentes, controles en establecimientos comerciales e intervenciones en zonas priorizadas, con el propósito de prevenir la comisión de delitos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Barrios, parques, corredores viales, zonas comerciales y rutas de transporte público hacen parte de los escenarios donde se desarrolla esta estrategia, llevando la presencia institucional a los lugares de mayor afluencia de ciudadanos y atendiendo oportunamente las situaciones que puedan alterar la tranquilidad de las comunidades.

De igual manera, grupos de reacción recorren diferentes puntos de Cartagena, realizando intervenciones sorpresivas que permiten fortalecer los controles, disuadir conductas delictivas y mantener una respuesta oportuna frente a cualquier situación que afecte la seguridad.

Estas acciones se complementan con labores de inteligencia e investigación criminal, orientadas a identificar y contrarrestar las actividades de los actores delincuenciales que pretenden afectar la convivencia y la tranquilidad de los cartageneros.

El comandante Operativo de Seguridad Ciudadana (E), teniente coronel Efrén Castro, reiteró que el Plan Toma de Localidades continuará desarrollándose de manera estratégica y sorpresiva, con el propósito de garantizar una presencia policial permanente y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Finalmente, la Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana, a través de la línea de emergencias 123, recordando que la colaboración ciudadana es fundamental para combatir el delito.