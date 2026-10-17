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17 oct 2026 Actualizado 17:31

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Defensa Civil llevó jornada de salud oral y recreación a niños de comunidad Zenú en Bolívar

La brigada se cumplió en jurisdicción de San Juan Nepomuceno

Defensa Civil

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Más de 30 niños y niñas del cabildo indígena Zenú, ubicado en el sector Los Suárez, en San Juan Nepomuceno, Bolívar, participaron en una jornada de atención en salud oral y prevención liderada por la Defensa Civil Seccional Bolívar.

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La actividad estuvo orientada a promover el cuidado de la salud bucal entre los menores y acercar acciones preventivas a esta comunidad indígena. La iniciativa también incluyó un componente recreativo, con la entrega de juguetes para contribuir al bienestar y al sano esparcimiento de los participantes.

Además de la atención en salud, el encuentro permitió compartir un espacio de integración con los niños y niñas, en una jornada que combinó prevención, acompañamiento comunitario y actividades dirigidas a la infancia.

Con este tipo de iniciativas, la Defensa Civil de Bolívar busca mantener su presencia en los territorios y fortalecer las acciones humanitarias en las comunidades del departamento, especialmente mediante actividades que contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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