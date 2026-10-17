David Bisbal llegará a Bogotá con su ‘Tour Eternos 2026’: fecha y canciones del concierto

MADRID, SPAIN - DECEMBER 22: Singer David Bisbal during a performance at the Movistar Arena on December 22, 2025, in Madrid, Spain. David Bisbal tours Spain in November and December 2025 with the tour 'Todo es posible en Navidad', passing through cities such as Almeria, A Coruña, Zaragoza, Barcelona and Madrid. This December 22nd he offers at the Movistar Arena a concert that combines his greatest hits with Christmas songs from his latest album. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

La cuenta regresiva comenzó para el regreso de David Bisbal a Bogotá. El artista español se presentará el próximo 21 de octubre en el Movistar Arena, como parte de su gira Tour Eternos 2026, un espectáculo que reúne nostalgia, nuevas versiones musicales y algunos de los temas más recordados de su trayectoria.

El concierto llega después de varias presentaciones en Latinoamérica, entre ellas actuaciones en Santiago de Chile y Lima, y una fecha con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Ampliar Cerrar

¿Qué canciones interpretará David Bisbal en Bogotá?

El espectáculo gira alrededor de Eternos, su más reciente álbum, en el que el cantante revisita clásicos del pop iberoamericano con una propuesta contemporánea.

Entre las canciones anunciadas para el concierto están ‘Vivir Así Es Morir De Amor’, ‘Amor Eterno’ y ‘Te Quiero, Te Quiero’, que compartirán escenario con algunos de los éxitos más reconocidos de Bisbal, como ‘Ave María’, ‘Bulería’ y ‘Dígale’.

Ampliar Cerrar

La propuesta busca conectar con distintas generaciones a través de canciones que han marcado la música en español y temas que acompañaron los 25 años de carrera del artista.

Una puesta en escena que combina clásicos y nuevos sonidos

El Tour Eternos 2026 cuenta con música en vivo y una producción de gran formato. En esta nueva etapa, Bisbal apuesta por el estilo de un crooner moderno, con interpretaciones de clásicos y canciones de su repertorio que han acompañado su carrera internacional.

La presentación del 21 de octubre llevará esta propuesta al público colombiano, en una noche que reunirá grandes canciones, nuevas lecturas musicales y la energía escénica del cantante español.