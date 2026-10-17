Spotify estrenará RADAR Fest en Colombia: fechas, artistas y cómo asistir al evento en Bogotá

Bogotá tendrá una nueva cita con la música emergente. Spotify realizará por primera vez en Colombia el RADAR Fest, un encuentro que reunirá a artistas de distintas corrientes musicales durante dos jornadas, con conciertos y espacios para conversar sobre los procesos creativos y el crecimiento de la industria.

La programación se desarrollará el 19 y 20 de octubre en dos lugares: Casa Spotify Bogotá y el Teatro Libre de Chapinero. La propuesta combina presentaciones en vivo con talleres y paneles en los que participarán músicos y productores.

Entre los nombres anunciados están Nanpa Básico, Goyo, Ela Minus, Luister La Voz, TopBoy TGR, Delfina Dib, Jaze, La Cruz, Keke Minowa y Héctor Nazza, además de otros artistas vinculados a la iniciativa RADAR.

¿Qué habrá en RADAR Fest?

La primera jornada tendrá actividades sobre la creación de comunidades de seguidores y un espacio de conversación llamado RADAR Talks, en el que varios artistas hablarán sobre el desarrollo de nuevas escenas musicales. El día terminará con presentaciones en vivo de Lady Arias, Milena Benites, Irepelusa y Luister La Voz.

El martes 20 de octubre, las actividades incluirán un encuentro sobre improvisación y expresión corporal, una conversación con el productor Gangsta y un panel con Ela Minus sobre su proceso creativo. Nanpa Básico estará a cargo del cierre del festival, después de las presentaciones de Keke Minowa, TopBoy TGR y Héctor Nazza.

¿Cómo asistir al festival de Spotify en Bogotá?

El acceso será gratuito y por invitación. El evento no tendrá venta de entradas al público general: podrán ingresar los usuarios que reciban una convocatoria directa de Spotify, identificados por la plataforma como Top Fans.

Quienes sean invitados deben revisar su correo electrónico, incluida la carpeta de correo no deseado, y completar el proceso de inscripción indicado. La entrada estará sujeta al aforo y se permitirá por orden de llegada.

RADAR es una iniciativa global de Spotify que busca impulsar nuevos talentos y acercarlos a más oyentes. Con esta primera edición en Colombia, la plataforma reunirá diferentes sonidos y artistas en un mismo espacio en Bogotá.