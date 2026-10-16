El puerto de Tumaco recibió el buque más grande de su historia proveniente de Cartagena

Tumaco - Nariño

El puerto de Tumaco, en el Pacífico nariñense, registró la llegada de la embarcación de mayor tamaño atendida hasta la fecha en su terminal marítima, se trata del tanquero Alfred N, de bandera de las Islas Marshall, que arribó con 91.428 barriles de gasolina y diésel destinados a garantizar el abastecimiento de combustible en el departamento de Nariño.

La embarcación mide 169 metros de largo y más de 25 metros de ancho, llegó procedente de la Refinería de Cartagena, Reficar, con aproximadamente 47.000 barriles de gasolina y 45.000 de diésel, cargamento que fue recibido en las instalaciones de la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port.

El capitán de fragata Julián Alejandro Salgado, capitán de Puerto de Tumaco, confirmó que las maniobras de ingreso, atraque y transferencia de hidrocarburos se desarrollaron bajo estrictas medidas de seguridad marítima y ambiental, sin que se reportaran novedades durante el procedimiento, tratándose de la primera operación de esta magnitud.

Según las directivas del puerto, la llegada del Alfred N tambén permitirá duplicar la frecuencia de arribos de buques de combustible a Tumaco, debido a que se suma al tanquero Willard, que ya operaba en esta ruta.

Cabe recordar que la operación se desarrolla en medio de la transición entre las empresas mayoristas Petrodecol y Kamca Energy, con la participación de Primax en el esquema de suministro.