Cuatro adultos y un menor aprehendido por presunto homicidio y tráfico de drogas en Cartagena

Sobre las 3:00 de la mañana, un grupo de la Policía Nacional, con el apoyo de la armada nacional y el uso de drones de alta tecnología de Distriseguridad, irrumpió en tres viviendas de forma simultánea, para dar cumplimiento a tres órdenes de registro y allanamiento, con el fin de hallar elementos materiales probatorios, que dejo como resultado la captura de 4 personas y la aprehensión de un menor de edad, presuntos integrantes de dos estructuras criminales, que tienen injerencia en el cerro de albornoz y faldas de la popa.

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El operativo, fue guiado con las imágenes aéreas de un dron de alta tecnología, que alertó a los uniformados en tierra, cuando un presunto integrante de la estructura criminal “la nueva generación” huía en una motocicleta, lo que permitió interceptarlo.

En el momento de su detención le fueron incautados más de 200 gramos de sustancias estupefacientes, la motocicleta en la que se movilizaba y dos equipos celulares, que ahora son parte de la investigación.

Por otro lado durante el operativo se capturaron en flagrancia 3 adultos y se aprehendido a un menor de edad, al hallarles, 3 armas de fuego, 26 cartuchos, 2 celulares y más de 1000 gramos de sustancias estupefacientes, distribuidas en diferentes derivados.

Los capturados, todos con anotaciones judiciales, por diferentes delitos, en especial los relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Las actividades delincuenciales de estos presuntos delincuentes no solo estarían relacionados, al tráfico y al homicidio, sino se abrían convertido en una pesadilla para la comunidad del cerro de albornoz, quienes venían siendo víctimas de amenaza e intimidación de esta estructura criminal.

“Aquí lo más importante es que estamos sacando de las calles, no solo a estos presuntos delincuentes, sino también sus armas y su droga, golpeando las finanzas y la articulación delictiva de estas estructuras, que generan zozobra en la comunidad. A todos los ciudadanos, tengan la certeza que la Policía Nacional, está trabajando arduamente, para seguir capturando a todos estos presuntos delincuentes, hasta que logremos desarticular por completo sus estructuras”, afirmó el Coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

De acuerdo con datos oficiales de la Policía Nacional, durante lo corrido del 2026, se han realizado 224 diligencias de registro y allanamiento contra estructura criminales, que han permitido la captura de 133 integrantes y la incautación de 685 kilos de estupefacientes.