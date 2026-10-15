Vecinos del barrio Pie de la Popa piden limpieza de canales para evitar inundaciones

Óscar Marulanda, uno de los líderes de Asopopa, alertó sobre el estado de un caño ubicado en la carrera 19 con calle 31, entre las calles 30 y 31, en el sector de El Pie de La Popa, entre el gimnasio Chico de Hierro y el estadio Club de Leones, en Cartagena.

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Según la denuncia, el canal se encontraba sin la cubierta correspondiente, una situación que representaba un riesgo para los peatones que transitaban frecuentemente por esta zona.

Ante esta situación, Marulanda hizo un llamado a las autoridades competentes para que atendieran la problemática, instalaran la protección necesaria y realizaran la limpieza del área.