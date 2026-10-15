Policía recuperó celular y capturó dos presuntos atracadores en Cartagena

En el marco de la ofensiva contra el hurto y de las acciones permanentes para garantizar la seguridad de propios y visitantes, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de dos personas, señaladas de cometer hurtos en diferentes barrios del sur de la ciudad.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Boston, donde uniformados que adelantaban labores de patrullaje fueron alertados por un ciudadano que manifestó haber sido despojado de su teléfono celular.

De manera inmediata, los uniformados activaron un plan candado e iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables, quienes fueron interceptados metros más adelante. Durante el registro a personas, les fue hallado un teléfono celular marca Xiaomi, que fue reconocido por la víctima como de su propiedad.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización. Por su parte, el teléfono celular recuperado fue devuelto a su propietario, quien destacó la oportuna reacción de los uniformados.

Al respecto, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó: “La Policía Nacional en Cartagena continúa fortaleciendo la ofensiva contra los delitos que afectan la seguridad ciudadana. En lo corrido de 2026, hemos logrado la captura de 849 personas por el delito de hurto. Estos resultados reflejan el compromiso institucional con la protección de la vida, la reducción de los índices de violencia y el fortalecimiento de la convivencia y la seguridad en la ciudad”.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, con absoluta reserva.