Investigan muerte de joven minero en el sur de Bolívar

Las circunstancias en las que murió Wilder, un joven procedente del municipio de San Pablo, son materia de interrogantes en el sur de Bolívar. El hombre perdió la vida mientras realizaba labores relacionadas con la búsqueda de oro en una zona minera de Montecristo.

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El episodio tuvo lugar en el sector conocido como Mina Walter. Las primeras informaciones que circulan sobre el caso apuntan a un posible enfrentamiento entre el joven y otro trabajador que se encontraba en el lugar.

Según esa versión, una discusión cuyo origen todavía se desconoce habría terminado cuando Wilder cayó a una excavación profunda. La hipótesis divulgada sostiene que su compañero lo habría arrojado al vacío durante el altercado; no obstante, hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial que confirme cómo ocurrió la muerte. Así mismo, otra hipótesis apunta a que el hoy occiso fue golpeado por una roca que se desprendió del socavón.

Por ahora, tampoco se conocen detalles concluyentes sobre las circunstancias previas al hecho ni sobre las actuaciones que podrían adelantar las autoridades para esclarecerlo.

Mina Walter, lugar donde se registró el episodio, está ubicada en la zona rural de Montecristo y albergaría una explotación de oro relacionada con una empresa privada.