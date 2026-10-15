Inició diagnóstico para evaluar pérdidas en el campo tolimense tras incendios forestales

Colombia

Como parte de la respuesta institucional frente a la crisis agropecuaria causada por la temporada de incendios forestales, que a inicios de octubre registra más de 650 incendios y alrededor de 70.000 hectáreas afectadas, las autoridades departamentales, la academia y el sector productivo han unido capacidades en un frente común para evitar el estancamiento de la economía rural.

En este marco de cooperación, la Gobernación del Tolima abandera el desarrollo del Plan Integral de Reactivación Productiva, una estrategia socializada previamente ante la Administración Departamental y el Ministerio de Agricultura que busca salvaguardar las unidades productivas campesinas golpeadas por pérdidas estimadas en más de $150 mil millones.

La iniciativa cuenta con el respaldo y la articulación activa de la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI) y de los empresarios certificados como mentores estratégicos del programa CUMBRE de la Entidad, quienes aportaron en la estructuración técnica del plan para la consecución y focalización de recursos que permitan atender la emergencia de manera sostenible.

Primera fase en marcha ((INTERTÍTULO))

Bajo la estrategia denominada ‘Volver a sembrar, volver a creer’, arrancó formalmente en territorio con el despliegue de brigadas técnicas integradas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Tolima, la Secretaría de Salud Departamental y la Cámara de Comercio de Ibagué.

Para optimizar el levantamiento del censo georreferenciado, la Cámara de Comercio de Ibagué adoptó la herramienta KoboToolbox que integra funciones online y offline facilitando de esta manera la recolección de datos en zonas con conectividad restringida.

El primer barrido de la fase diagnóstica se concentró en el municipio de Valle de San Juan (veredas El Neme, El Cabuyal e Hijo del Valle), donde se caracterizaron 17 hogares con pérdidas calculadas en $2.234 millones. A la par del inventario productivo, la jornada brindó primeros auxilios psicológicos y atención psicosocial a las personas afectadas.

Trabajo en equipo por la reconstrucción del tejido productivo ((INTERTÍTULO))

Este modelo de trabajo mancomunado visibiliza la alineación entre la gestión de recursos que encabeza la Gobernación del Tolima para la posterior inyección de capital en las fases de apoyo, y la capacidad técnica del gremio empresarial junto a la red de mentores del programa CUMBRE de la Cámara de Comercio de Ibagué.

Las siguientes fases de la propuesta integral permanecerán sujetas a la estructuración de las fuentes de financiación públicas y privadas, reafirmando el compromiso conjunto entre la institucionalidad y el empresariado local para reforestar, reactivar la producción y devolver la tranquilidad a las familias rurales del Tolima