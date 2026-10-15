Presidente entrega balance de manifestaciones en Colombia: 62.000 ciudadanos se movilizaron

El presidente Abelardo De La Espriella presentó el balance de la jornada de protestas de este 14 de octubre en contra de las políticas de su gobierno. Según indicó, “las manifestaciones de hoy, hay que decirlo, fueron pacíficas en un 98%”.

El mandatario destacó que la gran mayoría de participantes ejercieron su derecho a la protesta de manera pacífica.

“Si así lo hacen, bien pueden hacerlo todos los días. El Gobierno no tiene problema con la marcha pacífica”, aseguró De La Espriella en un video publicado en sus redes sociales.

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El presidente destacó que la UNDMO solo tuvo que intervenir en seis puntos: “dos en Bogotá, dos en Ibagué, uno en Popayán y uno en Medellín”, referentes a pequeñas revueltas que fueron rápidamente disueltas por la Unidad.

¿Cuántas personas salieron a marchar?

Según la cifra entregada por el jefe de Estado, fueron 62.000 las personas que salieron a marchar en las diferentes ciudades del país. Frente a esta cifra, De La Espriella manifestó que “es una pequeña minería la que quiere parar a Colombia”.

En el escrito que acompañó el video, el presidente dijo además que se trata de “Una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”.

Además, advirtió que, aunque las protestas pacíficas son bienvenidas, “habrá cero tolerancia con el terrorismo urbano” y que la fuerza pública está preparada para impedir el caos y la violencia.

Según otras cifras presentadas por el presidente, durante la jornada de movilizaciones se presentaron 6 capturas (3 en Montería, 1 en Pasto y 2 en Ibagué) al cometer actos vandálicos.

“En realidad podemos decir que el balance es muy positivo”, destacó De La Espriella.

Tanto el presidente como el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, agradecieron y destacaron la labor de los miembros de la Fuerza Pública. “Creo que son ellos quienes se merecen todos los méritos, señor presidente, y todo gracias a su orientación y liderazgo”, señaló el ministro.