Don Omar confirmó su regreso a Colombia para 2027: ¿En qué ciudades se presentará?

MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 22: Don Omar attends Univision's 36th Premio Lo Nuestro at Kaseya Center on February 22, 2024 in Miami, Florida. (Photo by Mireya Acierto/WireImage) / Mireya Acierto

Este miércoles, el rapero, cantante, compositor, productor discográfico y actor puertorriqueño Don Omar anunció su regreso a Colombia en 2027 en el marco de “The Last King World Tour”.

¿En qué ciudades estará?

A través de un video en vivo transmitido en sus cuentas oficiales de Facebook, TikTok y YouTube confirmó que estará en Medellín, Bogotá y Cali.

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¿Cuáles son las fechas?

Lo hizo sin dar las fechas exactas de las presentaciones, asegurando que “la semana que viene les voy a dar más información de cuándo pueden ir haciendo sus reservaciones, cuándo abre la boletería, cuándo abre la plataforma para las suscripciones”.

¿Cuándo comenzará la gira en 2027?

Aseguró que la gira comenzará en el último cuarto de 2027, es decir, “que comenzamos en octubre, noviembre y diciembre”, pero sin revelar cuántas noches por ciudad.

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¿Cuándo fue la última vez que se presentó en Colombia?

La última vez que estuvo en Bogotá fue el 28 de abril de 2018, en el Centro de Eventos Autopista Norte, acompañado de Tego Calderón y J Álvarez.

En Cali, el 29 de diciembre de 2018, durante la Feria de Cali.

En Medellín fue el 12 de agosto de 2022, en el Estadio Atanasio Girardot, durante la Feria de las Flores.