Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 oct 2026 Actualizado 23:53

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Entretenimiento

YouTube anunció que etiquetará las canciones generadas por IA en todas sus plataformas

Las etiquetas comenzaron a implementarse en YouTube Music este miércoles y pronto se extenderán a la plataforma principal.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 15: The YouTube logo of the video hosting and social media website is displayed during the &quot;Mondial de l&#039;Auto&quot; at Parc des Expositions on October 15, 2024 in Paris, France. The 90th Paris Motor Show 2024 opened its doors on Monday, against the backdrop of the automotive crisis, due to the electrification of the European sector and competition from Chinese carmakers. The event is open to the public from October 15 to 20 at Paris Expo Porte de Versailles (Photo by Chesnot/Getty Images)

PARIS, FRANCE - OCTOBER 15: The YouTube logo of the video hosting and social media website is displayed during the "Mondial de l'Auto" at Parc des Expositions on October 15, 2024 in Paris, France. The 90th Paris Motor Show 2024 opened its doors on Monday, against the backdrop of the automotive crisis, due to the electrification of the European sector and competition from Chinese carmakers. The event is open to the public from October 15 to 20 at Paris Expo Porte de Versailles (Photo by Chesnot/Getty Images) / Chesnot

PARIS, FRANCE - OCTOBER 15: The YouTube logo of the video hosting and social media website is displayed during the &quot;Mondial de l&#039;Auto&quot; at Parc des Expositions on October 15, 2024 in Paris, France. The 90th Paris Motor Show 2024 opened its doors on Monday, against the backdrop of the automotive crisis, due to the electrification of the European sector and competition from Chinese carmakers. The event is open to the public from October 15 to 20 at Paris Expo Porte de Versailles (Photo by Chesnot/Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

La plataforma de videos en línea, YouTube, etiquetará las canciones generadas por inteligencia artificial en su sitio web principal y en YouTube Music.

¿Qué dijo la plataforma?

“La IA generativa está abriendo nuevas vías para que los artistas creen, experimenten y compartan música. A medida que estas herramientas evolucionan, nuestros oyentes nos han expresado su deseo de transparencia al escuchar una pista generada por IA”, declaró la plataforma en una publicación.

¿Cuándo comenzarán a implementarse las etiquetas?

Las etiquetas comenzaron a implementarse en YouTube Music este miércoles y pronto se extenderán a la plataforma principal.

Lea también: Jesse Huerta anunció su primer álbum como solista y su nuevo sencillo tras su salida de Jesse & Joy

¿Cómo se aplicarán los marcadores?

Los marcadores se aplicarán a las canciones mediante sus propias herramientas de detección y las creadas por sus socios musicales, y se considerarán “creados principalmente mediante inteligencia artificial generativa”.

¿Por qué se produce este cambio?

El cambio de rumbo de la plataforma se produce en un momento en que varios servicios de música en streaming han prometido etiquetar las canciones creadas principalmente con IA o con algún grado de asistencia de IA.

Le puede interesar: Netflix despedirá a más de 1.000 empleados, el 6% de su nómina, en el mayor recorte de su historia

¿Qué otras plataformas han anunciado este etiquetado?

Apple Music anunció en agosto que añadiría la etiqueta “Creado por IA” a las canciones a finales de este año, justo después de que Spotify anunciara que etiquetaría los perfiles de artistas que parecen haber sido generados por IA como “Personas de IA”.

Tidal también ha prometido etiquetar la música generada por IA y prohibir que ese tipo de canciones generen regalías.

¿Qué otros grupos se han unido a este sistema?

Un conjunto de grupos que representan a los músicos y a la industria musical en general, incluidos la RIAA, la IFPI, los Grammy y SAG-AFTRA, también se unió durante el verano para abogar por un nuevo sistema de etiquetado que indique si una canción fue producida con IA, instándolos a utilizar los indicadores “Generado por IA” o “Asistido por IA”.

Matheo Duarte

Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado