YouTube anunció que etiquetará las canciones generadas por IA en todas sus plataformas

La plataforma de videos en línea, YouTube, etiquetará las canciones generadas por inteligencia artificial en su sitio web principal y en YouTube Music.

¿Qué dijo la plataforma?

“La IA generativa está abriendo nuevas vías para que los artistas creen, experimenten y compartan música. A medida que estas herramientas evolucionan, nuestros oyentes nos han expresado su deseo de transparencia al escuchar una pista generada por IA”, declaró la plataforma en una publicación.

¿Cuándo comenzarán a implementarse las etiquetas?

Las etiquetas comenzaron a implementarse en YouTube Music este miércoles y pronto se extenderán a la plataforma principal.

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¿Cómo se aplicarán los marcadores?

Los marcadores se aplicarán a las canciones mediante sus propias herramientas de detección y las creadas por sus socios musicales, y se considerarán “creados principalmente mediante inteligencia artificial generativa”.

¿Por qué se produce este cambio?

El cambio de rumbo de la plataforma se produce en un momento en que varios servicios de música en streaming han prometido etiquetar las canciones creadas principalmente con IA o con algún grado de asistencia de IA.

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¿Qué otras plataformas han anunciado este etiquetado?

Apple Music anunció en agosto que añadiría la etiqueta “Creado por IA” a las canciones a finales de este año, justo después de que Spotify anunciara que etiquetaría los perfiles de artistas que parecen haber sido generados por IA como “Personas de IA”.

Tidal también ha prometido etiquetar la música generada por IA y prohibir que ese tipo de canciones generen regalías.

¿Qué otros grupos se han unido a este sistema?

Un conjunto de grupos que representan a los músicos y a la industria musical en general, incluidos la RIAA, la IFPI, los Grammy y SAG-AFTRA, también se unió durante el verano para abogar por un nuevo sistema de etiquetado que indique si una canción fue producida con IA, instándolos a utilizar los indicadores “Generado por IA” o “Asistido por IA”.