Premios Billboard Latinos estrenan categoría elegida por los fans: estos son los cinco nominados

AME8722. LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS), 13/11/2025.- La cantante colombiana Karol G celebra luego de recibir un premio durante la ceremonia de los Latin Grammy este jueves, en Las Vegas (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzmán

Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 estrenarán una nueva categoría que les dará a los seguidores el poder de elegir a uno de los ganadores de la ceremonia. Se trata de Artista de los Fans, un reconocimiento cuyo resultado dependerá de los votos del público.

Los cinco artistas que competirán por este premio son Fuerza Regida, Karol G, Peso Pluma, Prince Royce y Tito Double P, el próximo jueves 15 de octubre.

La votación ya está y de acuerdo con las reglas oficiales, las personas que cumplan los requisitos podrán emitir hasta 20 votos diarios: 10 mediante una cuenta de Google y otros 10 a través de un perfil de NBCUniversal.

Sin embargo, la participación tiene restricciones: solo pueden votar personas de 13 años o más que residan en Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Puerto Rico. Por esta razón, los seguidores que viven en Colombia no pueden participar en esta votación, según las condiciones anunciadas.

Las votaciones cerrarán el jueves 22 de octubre, aproximadamente a las 7:00 p. m., hora del este de Estados Unidos. El ganador se anunciará esa misma noche durante la ceremonia, que se realizará en el James L. Knight Center de Miami y se transmitirá por Telemundo y Peacock desde las 8:00 p. m., hora del este.

Peso Pluma lidera las nominaciones

Además de competir por el premio elegido por los fans, los cinco artistas cuentan con varias nominaciones en esta edición. Peso Pluma encabeza la lista con 17 menciones, seguido de Tito Double P, con 15; Fuerza Regida, con 12; Karol G, con nueve; y Prince Royce, con ocho.

La ceremonia también reconocerá las trayectorias de importantes figuras de la música. Cristian Castro recibirá el Premio Billboard Trayectoria Artística; Rubén Blades, el Premio Billboard Ícono; Rosalía, el Premio Billboard Salón de la Fama; y Fuerza Regida, el Premio Billboard Vanguardia.

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Entre los artistas confirmados para las presentaciones musicales están Manuel Turizo, Paola Jara, Ozuna, Carlos Rivera, Elvis Crespo, Ha*Ash, Jessi Uribe, Kapo y Víctor Manuelle, entre otros.

La gala se celebrará el 22 de octubre de 2026 y podrá verse en Latinoamérica y el Caribe a través de Telemundo Internacional, además de las opciones de transmisión anunciadas por la organización.