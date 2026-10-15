Mads Mikkelsen es uno de los invitados confirmados para la Comic Con Colombia 2026: ¿Cuándo vendrá?

Este miércoles se anunció que el actor danés Mads Mikkelsen será uno de los invitados a la vigésima edición de la Comic Con Colombia 2026.

¿Cuándo y dónde estará?

Mikkelsen estará en la Plaza Mayor de Medellín el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

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¿Quién es Mads Mikkelsen?

Mikkelsen alcanzó reconocimiento mundial por interpretar a Le Chiffre, el principal antagonista de la vigésima primera película de James Bond, “Casino Royale” de 2006.

Esto le llevó a obtener reconocimiento por aparecer en películas taquilleras de Hollywood, como “Furia de titanes” en 2010, “Doctor Strange: Hechicero Supremo” y “Rogue One: una historia de Star Wars” en 2016, “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” en 2022 e “Indiana Jones y el dial del destino” en 2023.

Otros papeles protagónicos destacados incluyen a Igor Stravinsky en “Coco Chanel e Igor Stravinsky” de 2008, One-Eye en “Valhalla Rising” de 2009, Johann Friedrich Struensee en “La reina infiel” de 2012.

Además, de su actuación ganadora del premio al Mejor Actor en el Festival de Cannes como Lucas en “La cacería” de 2012.

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Su papel nominado al BAFTA como Martin en “Otra ronda” de 2020, Markus Hansen en “Jinetes de la justicia” de 2020 y el capitán Ludwig Kahlen en “La tierra prometida” de 2023.

Fuera del cine, es conocido por sus papeles como el Dr. Hannibal Lecter en la serie de televisión “Hannibal”, emitida entre 2013 y 2015, y Cliff Unger en el videojuego “Death Stranding” de 2019 de Hideo Kojima.