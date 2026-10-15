Dos menores de edad fueron recuperados en Iscuandé, Nariño, tras ser reclutados por disidencias

Iscuandé-Nariño

En desarrollo de operaciones militares en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, la Fuerza de Tarea Hércules, en coordinación con la Armada Nacional, lograron el sometimiento voluntario de dos personas mayores de edad, de igual manera fueron desvinculados dos menores de edad de una estructura ilegal conocida como Estructura 30 Jhonier Toro Arenas, del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

Según las investigaciones, estas personas eran obligadas a participar en actividades ilícitas que atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Durante el procedimiento, las tropas lograron incautar abundante material de guerra, representado en 3 fusiles, 3 pistolas, proveedores y otros elementos.

Así mismo, fueron incautados una embarcación que habría sido utilizada para el desplazamiento en esta zona del Pacífico nariñense.

Según la Fuerza de Tarea Hercules, este resultado operacional representa una afectación a las capacidades armadas y de movilidad de esta estructura ilegal, al tiempo que contribuye a la protección de la población civil, especialmente de los menores de edad que se encuentran en riesgo de reclutamiento y utilización por parte de grupos armados ilegales.

Estas acciones se suman una serie de resultados obtenidos por la Tercera División del Ejército en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño en las últimas 72 horas en las que se logró neutralizar un total de 14 integrantes de estructuras disidentes de las Farc al servicio de alias Iván Mordisco y alias Walter Mendoza.