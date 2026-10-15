Once candidatos en la recta final para la rectoría de la UPTC periodo 2027 – 2030

La UPTC fijó el 19 de octubre como plazo máximo para que los candidatos a la rectoría retiren sus aspiraciones.

Boyacá

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia publicó la lista definitiva de candidatos para la rectoría de la institución para el periodo 2027 – 2030, una vez culminada la etapa de reclamaciones, adelantada por el Comité Electoral y el Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje, con el acompañamiento de la Directora de Control Interno y del Director Jurídico de la Institución.

Recordemos que inicialmente se inscribieron 21 aspirantes de los cuales fueron descartados 9 y la renuncia del señor Rodrigo Cortés Borrero.

Así las cosas, siguen en la puja por dirigir la más importante universidad pública del departamento de Boyacá; Luis Ángel Lara González, Segundo Abraham Sanabria Gómez, Jorge Iván Londoño Vélez, Luis Bernardo Díaz Gamboa, Luis Gabriel Marquéz Díaz, John William Rosso Murillo, Segundo Agustín Martínez Ovalle, Iván Mauricio Rojas Ruiz, Sonia Consuelo Benítez Camargo, Luis Alejandro Fonseca Páez.

La UPTC informó que con el fin de garantizar la adecuada organización y ejecución de las actividades logísticas del proceso de Designación de Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para el período 2027-2030, particularmente en lo relacionado con el cierre de información de los candidatos, la elaboración de los tarjetones y la impresión de los mismos para la consulta del Sector Graduados, el Comité Electoral establece como fecha límite para comunicar el retiro o desistimiento de la candidatura el lunes diecinueve (19) de octubre de 2026, a las 11:59 p. m. Los aspirantes que decidan retirar su candidatura deberán comunicarlo por escrito a la Secretaría General, a través del correo electrónico secretaria.general@uptc.edu.co, dentro del plazo señalado.

Fechas para las consultas de los estamentos en el proceso de designación del nuevo rector de la UPTC así:

4 de noviembre: Consulta a graduados.

5 de noviembre: Consulta a profesores escalafonados, estudiantes de posgrados – pregrado, presencial, estudiantes de la Facultad de Estudios a Distancia de posgrado y pregrado, a empleados públicos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa y Trabajadores Oficiales protegidos por convención colectiva.

13 de noviembre: Publicación de resultados en la página Web de la Universidad, avalados por el Comité Electoral.

19 de noviembre de 2026: Después de la exposición de propuestas de los candidatos ante el Consejo Superior se conocerá el nombre del nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para el periodo 2027 – 2030.

El que gané en ese proceso reemplazará a Enrique Vera quien termina su periodo el 31 de diciembre de 2026.