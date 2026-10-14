Rusia ataca plantas eléctricas de Ucrania pese a la tregua energética anunciada por Trump

Rusia ha lanzado esta pasada noche un ataque masivo contra varias centrales termoeléctricas en Kiev y Járkov pese a la tregua energética anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

“Durante la noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra (…) instalaciones energéticas en Kiev y las regiones de Kiev y Járkov, que daban servicio al complejo industrial militar y al Ejército ucraniano", indicó el mando castrense en Telegram.

En la capital también atacaron el centro de procesamiento de datos ATM Ukrsibbank, que ya se había convertido en objetivo de los drones rusos el pasado viernes.

El ataque, según el balance de la Fiscalía ucraniana, también provocó daños en edificios residenciales que provocaron la muerte de cuatro personas y heridas a un veintena.

Zelenski pide más sanciones a Rusia

Según ha señalado en su cuenta de X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Rusia lanzó 39 misiles balísticos y 120 drones, algunos de ellos con munición de racimo, dirigidos sobre todo contra el sistema energético y contra otras infraestructuras críticas en las regiones de Kiev y Járkov.

Unas 600.000 personas se han quedado sin electricidad a consecuencia de este ataque, que según Zelenski, también ha provocado daños en instalaciones del sector gasístico y petrolero del país.

“Pedimos a EE.UU. y a todos en el mundo que no cierren los ojos a esta realidad y que respondan, que respondan con fuerza”, dijo Zelenski, quien pidió expresamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, que imponga sanciones contundentes a Rusia utilizando los poderes que le confiere la llamada ‘ley Graham’ aprobada recientemente por el Congreso.

El mandatario ucraniano ha recordado que la mayoría de infraestructuras atacadas este miércoles por las fuerzas del Kremlin estaban incluidas en la tregua energética que Trump anunció el domingo, pese a que no había sido aceptada previamente por ninguno de los dos bandos.

Kiev sí cesó en un primer momento los ataques a refinerías rusas, pero Moscú no ha mostrado su disposición a sumarse a la tregua y ha seguido atacando la energía ucraniana.

Ucrania denuncia restricciones en los servicios de información

Además se da la circunstancia de que, según Zelenski, por segunda vez en 24 horas, los socios de Ucrania no advirtieron -como es habitual- del lanzamiento desde territorio ruso de los misiles balísticos empleados en el ataque, lo que hace más difícil que el Ejército ucraniano pueda responder a las agresiones.“Nuestros sistemas detectaron estos misiles cuando estaban prácticamente en Kiev”, dijo el presidente ucraniano.

El influyente activista ucraniano Serguí Sternenko, una figura clave en el sector de la defensa de Ucrania por su labor a la hora de comprar drones con donaciones, y el asesor de la presidencia ucraniana en materia de drones Serguí Beskrestnov, más conocido como ‘Flash’, denunciaron este miércoles que el servicio que los satélites estadounidenses Starlink prestan al Ejército ucraniano fue restringido durante la madrugada.

Ucrania ha sido privada de esta información de importancia capital para su defensa después de que EE.UU. advirtiera repetidamente a Zelenski de que podría cortarle el suministro de inteligencia que recibe si Ucrania no dejaba de atacar refinerías rusas, para garantizar la estabilidad del mercado internacional de combustible.

La empresa de Elon Musk SpaceX es propietaria de Starlink, que tiene un papel indispensable para las comunicaciones del Ejército ucraniano en esta guerra.