El papa pasa su primera noche tranquilo tras ser operado de un tumor en el pulmón

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma donde se encuentra ingresado después de ser operado este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Así lo acaba de anunciar la oficina de prensa del Vaticano, que se darán más detalles del estado de salud del pontífice, de 71 años, durante la jornada.

En el parte médico difundido anoche tras la operación se explicó que “un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”.

Además se especificó que “para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida” y que el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones.

Incertidumbre sobre su viaje a Sudamérica

Tras la operación, el pontífice «despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso» del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

Las mismas fuentes explicaron que León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios.

El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón en fase muy temprana y bien localizado por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

Esta operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del tumor maligno se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo, aunque ahora existe mucha incertidumbre.