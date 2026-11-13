Con el primer foro colombiano de IA, INMERX.IA cerró su primera edición en Medellín

Medellín

Este viernes 13 de noviembre finalizará en Medellín la primera edición de la semana de la inteligencia artificial INMERX.IA, iniciativa liderada por su CEO y fundador, Andrés Vera. Tras pasar por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4TA) en la Comuna 13, el Planetario de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el evento clausuró su programación con el primer foro colombiano de inteligencia artificial.

Durante la jornada de cierre, programada hasta las 7:30 de la noche, representantes de la academia y el sector empresarial analizará las proyecciones de esta tecnología en el país. El espacio incluyó muestras de robótica y drones, estands comerciales y una rueda de negocios que reunió a más de 15 empresas.

Balance académico y participación de invitados

La agenda general de la semana registró un total de 34 charlas académicas y 55 actividades previas enfocadas en la apropiación tecnológica. Según la organización, el encuentro buscó articular los avances científicos con oportunidades comerciales para el ecosistema local.

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El evento contó con la intervención de ponentes nacionales e internacionales, entre ellos Daniel Saldarriaga, de Amazon, y el divulgador iberoamericano Jhon Hernández. Asimismo, durante la programación se realizó el lanzamiento del libro de Gabriel Alzate, obra desarrollada 100 % con inteligencia artificial.