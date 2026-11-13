Con el primer foro colombiano de IA, INMERX.IA cerró su primera edición en Medellín
El cierre en Medellín consolidó espacios de intercambio comercial y apropiación tecnológica entre empresarios, estudiantes e investigadores entorno al uso e.
Medellín
Este viernes 13 de noviembre finalizará en Medellín la primera edición de la semana de la inteligencia artificial INMERX.IA, iniciativa liderada por su CEO y fundador, Andrés Vera. Tras pasar por el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4TA) en la Comuna 13, el Planetario de Medellín y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), el evento clausuró su programación con el primer foro colombiano de inteligencia artificial.
Durante la jornada de cierre, programada hasta las 7:30 de la noche, representantes de la academia y el sector empresarial analizará las proyecciones de esta tecnología en el país. El espacio incluyó muestras de robótica y drones, estands comerciales y una rueda de negocios que reunió a más de 15 empresas.
Balance académico y participación de invitados
La agenda general de la semana registró un total de 34 charlas académicas y 55 actividades previas enfocadas en la apropiación tecnológica. Según la organización, el encuentro buscó articular los avances científicos con oportunidades comerciales para el ecosistema local.
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El evento contó con la intervención de ponentes nacionales e internacionales, entre ellos Daniel Saldarriaga, de Amazon, y el divulgador iberoamericano Jhon Hernández. Asimismo, durante la programación se realizó el lanzamiento del libro de Gabriel Alzate, obra desarrollada 100 % con inteligencia artificial.