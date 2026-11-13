Balance del accidente: Se reportaron 14 vehículos involucrados y seis personas lesionadas

Medellín

Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, entregó un balance del aparatoso accidente registrado este mediodía en el barrio Córdoba noroccidente de la ciudad, que deja dos personas muertas que se movilizaban en una motocicleta.

El funcionario manifestó que un camión tipo furgón arrolló a las dos víctimas de la moto y chocó con otros 13 carros. En el sitio fueron valoradas 8 personas que no reportaron lesiones.

“Un siniestro vial causado por un camión tipo furgón, que, a su paso, lamentablemente, arrolla a dos ocupantes de una motocicleta, causándole la muerte. En su trayecto, de igual manera, causa lesiones leves, algunos particulares que se movilizaban por el sector, y afectación acerca de 13 vehículos, de los cuales seis pacientes fueron conducidos a centros asistenciales que presentan lesiones leves”, manifestó el secretario Ruiz.

Agregó que serán los peritos de la Secretaría de Movilidad los encargados de llevar a cabo la investigación para determinar cuáles fueron las causas reales del siniestro vial.