La JEP impone Sanciones Propias a cinco exmilitares por ‘falsos positivos’ en Dabeiba y Antioquia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió sentencia e impuso Sanciones Propias a cinco antiguos integrantes de la fuerza pública, hallados máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate en Dabeiba y el Noroccidente de Antioquia. El fallo abarca 18 hechos cometidos entre 2002 y 2006 que dejaron 35 víctimas directas, con participación de los Batallones de Contraguerrillas No. 26 y No. 79.

Las penas se dictaron luego de que los comparecientes aportaran verdad y reconocieran su responsabilidad ante el tribunal transicional. Según el fallo, las sanciones incluyen restricciones efectivas de derechos y libertades, además de la obligación de ejecutar trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador (TOAR) en beneficio de las víctimas y comunidades afectadas.

Los sentenciados y las penas impuestas

Fueron declarados responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra los oficiales Efraín Enrique Prada Correa (seis años, seis meses y diez días), Hermes Mauricio Alvarado Sáchica (seis años y seis meses) y Edie Pinzón Turcios (seis años y dos días). A ellos se suman los suboficiales William Andrés Capera Vargas (cinco años, ocho meses y 25 días) y Jaime Coral Trujillo (cinco años, seis meses y diez días).

Por otra parte, la magistratura remitió el caso de Levis de Jesús Contreras Salgado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas al determinar que no cumple los criterios de máximo responsable. Asimismo, la situación de Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Fidel Iván Ochoa Blanco volverá a la Sala de Reconocimiento tras declararse una nulidad parcial por el delito de tortura.

Patrones criminales y hallazgos en Dabeiba

Durante la investigación, la JEP identificó tres patrones de macrocriminalidad: el homicidio de campesinos señalados sin pruebas de auxiliar a la insurgencia, el traslado bajo engaño de víctimas desde Medellín y Turbo para presentarlas como bajas operacionales, y el ocultamiento de cadáveres en cementerios municipales de Dabeiba e Ituango.

Los aportes de verdad de los exmilitares permitieron recuperar 77 cuerpos de personas desaparecidas en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, de los cuales 18 ya fueron identificados y 17 entregados a sus familiares. El magistrado ponente, Juan Ramón Martínez Vargas, señaló que la Sanción Propia no equivale a impunidad, mientras las víctimas destacaron que el fallo dignifica su memoria.

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Nueve proyectos restaurativos hasta 2034

Entre diciembre de 2026 y octubre de 2034, los sentenciados deberán cumplir nueve proyectos restaurativos de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., con restricción de movilidad sujeta a autorización judicial. Las obras contemplan el mejoramiento de vías rurales, reconstrucción de puentes sobre el río Sucio y acciones de desminado humanitario en municipios de Urabá y el Occidente antioqueño.

El plan también incluye una intervención integral en el cementerio Las Mercedes, búsqueda de personas desaparecidas, proyectos productivos, jornadas de memoria en la Terminal del Norte de Medellín y campañas para recuperar el buen nombre de las víctimas. Con estas medidas, la JEP busca traducir el fallo judicial en acciones verificables de reparación territorial.