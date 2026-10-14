¿Qué opina de las marchas en Colombia bajo las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno?
Opine sobre nuestro tema del día en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.
Selecciona tu emisora
Opine sobre nuestro tema del día en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.
Ahora en directo
00:00 - 23:59
Radio ColombiaDirecto
00:00 - 23:59Otros directos
00:00 - 23:59
Programas Recomendados
Julio Sánchez Cristo
Gabriel Delascasas
César A. Londoño y Steven Arce
Diana Calderón
Síguenos en
Directo
Estás escuchando
1x24: Radio Colombia
23/08/2024 - 01:38:13
Noticias en 3′
Otros episodios
Cualquier tiempo pasado fue anterior
Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.
5 "