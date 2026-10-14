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14 oct 2026 Actualizado 10:38

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¿Qué opina de las marchas en Colombia bajo las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno?

Opine sobre nuestro tema del día en 6AM W con Julio Sánchez Cristo.

Marchas en Bogotá durante el 1 de mayo de 2026 - Photo by: Isabella Bobadilla/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

Marchas en Bogotá durante el 1 de mayo de 2026 - Photo by: Isabella Bobadilla/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images / Long Visual Press

Marchas en Bogotá durante el 1 de mayo de 2026 - Photo by: Isabella Bobadilla/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

6AM W

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23/08/2024 - 01:38:13

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