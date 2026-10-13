Vincent Kompany estalla contra Michael Olise por su expulsión en Champions: “Fue un error estúpido”

Kompany y Laimer estallan contra Olise por su expulsión en Champions: “Fue un error estúpido”. (Photo by Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

La segunda jornada de la Champions League trajo consigo el partidazo entre el Viking FK y el Bayern Múnich en el Viking Stadion, duelo que terminó igualado a tres tantos (3-3).

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Aunque las emociones estuvieron a cargo de las seis anotaciones de ambos conjuntos, hubo un detalle que causó indignación en los aficionados del Bayern: Michael Olise agarró a un rival para frenar la contra (amarilla) y posteriormente golpeó en el rostro a Zlatko Tripić tras lanzarle el balón (doble amarilla y roja). Véalo acá:

Aunque la acción se dio cuando el combinado alemán ganaba 2-3, gracias al golazo de Luis Díaz, el Viking logró emparejar la historia en la última jugada con un cabezazo de Herman Haugen.

Kompany y Laimer estallan contra Olise por su expulsión

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, Vincent Kompany y Konrad Laimer se refirieron con dureza a la expulsión de Michael Olise. El entrenador belga calificó como “un error estúpido” la salida del extremo, mientras que el jugador austriaco dijo que ese tipo de situaciones no se pueden repetir.

“Michael es un jugador que siempre será provocado por los rivales, pero eso no es una excusa. Es 100% su culpa y lo sabe. No puedes decir que mereces ganar el partido cuando tomas decisiones individuales como esa... Esa segunda amarilla fue obviamente un error estúpido. Lo abordamos de manera muy clara también”, comentó inicialmente.

Y complementó: “Olise sabe que cometió un error. Puedes ver que lo siente por lo que pasó y que lamenta haber decepcionado al equipo. Eso está absolutamente bien: estas cosas suceden. Hoy no era una final ni una semifinal, pero estos son los tipos de momentos que pueden tener un impacto decisivo en una temporada”.

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Incluso reveló que al tener una charla, “le dije que el oponente lo superó en astucia” y en dicho sentido le aconsejó: “Cuando eres mucho mejor que tu oponente, solo necesitas jugar tu juego y enfocarte en ser el mejor en lugar de involucrarte en situaciones innecesarias”.

“Con suerte, podremos mirar atrás y ver esto como un momento en el que aprendimos una lección”, concluyó.

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