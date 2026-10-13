Gol de Richard Ríos en Liga de Campeones de la AFC: vea el golazo del colombiano. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images) / Yasser Bakhsh

El 13 de octubre se enfrentaron el Al-Ittihad y Shabab Al Ahly por la Liga de Campeones Élite de la AFC. El volante colombiano, Richard Ríos, fue inicialista en el equipo de Jeddah, jugó los 90′ minutos y metió gol.

A pesar de ser una de las figuras de su equipo y haber anotado un golazo al minuto 66′, su equipo cayó 2-1 y apenas suma una unidad en el certamen internacional, pues su primer partido lo empató 1-1 contra el Al Shamal de Catar.

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Este fue el primer partido en clubes tras el llamado de Néstor Lorenzo en la más reciente fecha FIFA de septiembre y octubre. El colombiano no estuvo presente en el duelo de su equipo contra el Al-Hilal, partido que perdieron 3-2 fuera de casa. En liga son cuartos con 17 puntos en 8 partidos, solo dos unidades menos que el lider, justamente el Al-Hilal.

Estadísticas del colombiano en Arabia

Ríos, que firmó con el equipo árabe para la presente temporada, proveniente del Benfica, suma cinco partidos entre todas las competiciones, tres por liga y dos por copa, en los que acumula una asistencia y un gol, este último anotado en el más reciente partido. Esta es apenas la segunda aparición del colombiano en el torneo, en el cual ha marcado su único gol desde la llegada a Arabia y cuenta con una valoración promedio de 7.4 en dicho certamen.

En la Copa de Campeones integran el grupo A y son undécimos con un solo punto en dos partidos. Para clasificar a la siguiente fase del campeonato debrán estar entre los ocho primeros lugares.

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El siguiente partido del Al-Ittihad será por la Liga Profesional Saudí el 20 de octubre ante el Al-Ettifaq, pues el partido que tenían programado el 16 de octubre ante el Al Shabab de Riyad fue aplazado.