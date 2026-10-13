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13 oct 2026 Actualizado 12:21

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Si llegan a aparecer las pruebas, me voy del Pacto: Gustavo Bolívar tras declaraciones de Eva Ferrer

Gustavo Bolívar aseguró que si se llega a probar que en el Gobierno Petro hubo tráfico de drogas, el primero “en saltar” sería él.

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Gustavo Bolívar, exsenador, pasó por los micrófonos de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, en las que hacen señalamientos de que al interior del gobierno Petro hubo presunto tráfico de drogas, armas y dinero.

“Sí nos afecta, no podemos decir que tanto rumor no afecte una colectividad como la nuestra, pero vamos a estar a la expectativa de que las personas que han hecho esos señalamientos tan graves pues muestren las pruebas”, dijo.

Noticia en desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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