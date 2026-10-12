“Había mujeres con mucho poder”: Angie Rodríguez habla de red de prostitución en la Casa de Nariño

Tras las declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, sobre una supuesta red de corrupción e incluso tráfico de drogas que involucraría a la exprimera dama, Verónica Alcocer, Angie Rodríguez, quien llegó a ser la mano derecha del presidente Gustavo Petro, respaldó las denuncias y dijo que el país tiene mucho más por conocer. De hecho, aseguró que existe un pacto de silencio para tapar irregularidades que involucran directamente a Alcocer y al expresidente Petro.

Rodríguez le dijo a este medio que hay un episodio que aún no ha salido a la luz y que está relacionado con el poder que tenían otras mujeres en la Presidencia de la República. “Ojalá fuera solamente la primera dama. No, había una red de mujeres que tenía poder, mucho poder, más que la directora del Dapre. Y ellas me llamaban y me escribían y me decían que tenía que sacar contratos, nombramientos bajo el beneplácito del presidente. Yo me oponía y les decía: ‘No, yo no voy a hacer eso’”, aseguró en la entrevista.

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Según explicó, estas mujeres “se creían las primeras damas” y, en ese momento, el entonces mandatario Gustavo Petro ya se había separado de Verónica Alcocer. En este punto, la exfuncionaria fue aún más lejos y denunció una supuesta red de proxenetas en el palacio presidencial. “Era una red de mujeres muy jóvenes, pero también había proxenetas. Ellas buscan mujeres. Ellas son malas”.

De acuerdo con su versión, el presidente Gustavo Petro permitía que esas mujeres tuvieran poder en decisiones administrativas y siempre se preguntó por qué él lo permitía. “Yo decía: ‘Pero estas niñas, ¿quiénes se creen para mandar un país y él por qué me da esas órdenes?’”, agregó.

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Angie Rodríguez detalló que en esa presunta red de proxenetas encargada de buscar mujeres jóvenes habría estado la mamá de una ministra de la administración de Gustavo Petro; sin embargo, dijo que prefiere no dar detalles. En cuanto a su calificativo de mujeres “malas”, aseguró que considera que ese grupo está detrás de amenazas en su contra y de un ataque a la casa de sus padres.

“Ellas estaban en todas partes, ellas tenían ojos y oídos en muchas entidades. Y muchas de ellas llegaron a cargos muy importantes. Las que medianamente tenían estudios las ponían en temas importantes. Las otras, así fueran de auxiliares, pero lo controlaban“, agregó.

Si bien dijo que no tiene conocimiento del uso de aviones oficiales para tráfico de drogas, aseguró que mujeres de esa red mencionada sí montaban en el avión presidencial. De hecho, señaló que ocultaban sus nombres de las bitácoras oficiales y que uno de los casos fue un viaje a Japón en el que viajó Vanessa Cortés en la aeronave de Gustavo Petro sin hacer parte de la comitiva.

Finalmente, Rodríguez señaló que ya ha presentado varias denuncias y que no hablaría de estos temas si no tuviera pruebas. Sin embargo, agregó, considera que la fiscal Luz Adriana Camargo debería renunciar “para que muchos de nosotros podamos entregar muchas cosas sin miedo”.