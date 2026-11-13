Ejército destruyó laboratorio de coca en San Jacinto del Cauca

La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería de Selva N.º 4 General Antonio Nariño, adscrito a la Décima Novena Brigada. De acuerdo con información de inteligencia militar, la infraestructura estaría bajo la responsabilidad de la subestructura Erlin Pino Duarte, del Clan del Golfo.

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Durante la intervención, los uniformados encontraron e inutilizaron 200 galones de gasolina, 100 galones de ACPM, 10 arrobas de hoja de coca y 5 galones de ácido amoniaco. También hallaron 130 kilogramos de cemento, una prensa, una planta eléctrica y varios recipientes utilizados para almacenar insumos.

Entre los elementos intervenidos había cuatro canecas metálicas de 55 galones, una plástica de la misma capacidad, dos recipientes plásticos de 20 galones y otras 14 canecas de 20 galones, además de una estructura de madera cubierta con plástico.

Según el Ejército, la destrucción de esta infraestructura y la inutilización de los materiales representan una afectación a las capacidades logísticas y económicas del grupo armado, al limitar sus actividades relacionadas con el procesamiento de estupefacientes.