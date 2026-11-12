Hombres armados robaron camioneta de la Defensoría del Pueblo durante misión humanitaria en Cauca. Foto suministrada

Hombres armados hurtaron una camioneta de la Defensoría del Pueblo cuando funcionarios de la entidad acompañaban a la comunidad de Cachimbal, en Santander de Quilichao, norte del Cauca, en una misión humanitaria.

Sobre los hechos se conoce que los responsables obligaron al conductor a descender, pese a que les explicó que el vehículo pertenecía a una misión humanitaria.

El defensor regional, Daniel Molano, explicó que los “funcionarios regresaban de una misión en Toribío y se detuvieron para dialogar con la Junta de Acción Comunal sobre los hechos violentos registrados en el peaje de Mondomo, cuando se registró el suceso”.

La camioneta, una Toyota TX blanca, de placas OJX965, fue rastreada hasta el resguardo Las Delicias, en zona rural de Buenos Aires, donde se perdió la señal.

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Molano resaltó que no reportaron personas lesionadas. También señaló que el hurto afecta el acompañamiento de la Defensoría a las comunidades del departamento.

En esta zona del Cauca opera la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.