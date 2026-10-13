Declaran contingencia en plataforma para presentación de información exógena en Bogotá

Fue declarada la contingencia para la presentación del reporte de información exógena que inició con fechas de vencimiento a partir de este martes 13 de octubre para cédulas y NIT terminado en cero; esto luego de reportarse inconvenientes técnicos en la plataforma PIDO de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

Esta información exógena debe ser presentada por los contribuyentes y agentes de retención del ICA con ingresos desde 3.500 UVT, entidades financieras, inmobiliarias, plataformas digitales y creadores de contenido, quienes tienen plazo para reportarla entre el 13 y el 26 de octubre de 2026 según el último dígito de su NIT.

La entidad aseguró que quienes resulten afectados podrán presentar la información a más tardar el día hábil siguiente al levantamiento de la contingencia, sin que se apliquen sanciones por extemporaneidad, siempre que cumplan esta condición.

El restablecimiento del servicio será informado por parte de la Secretaría de Hacienda de Bogotá oportunamente a través de www.haciendabogota.gov.co y sus redes sociales oficiales.