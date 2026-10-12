El Andariego sufrió un accidente de tránsito en Antioquia: esto se sabe sobre su estado de salud

El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido artísticamente como ‘El Andariego’, sufrió un accidente de tránsito este domingo 11 de octubre en el departamento de Antioquia.

El hecho se registró en la vereda Tasajo, zona rural del municipio de Sonsón, cuando el artista se desplazaba hacia Nariño, donde tenía programada una presentación musical durante las Fiestas de las Cosechas.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente por tratarse de un accidente ocurrido mientras el cantante se movilizaba para cumplir con sus compromisos musicales.

¿Cuál es el estado de salud de El Andariego?

Tras conocerse el accidente, se informó inicialmente que el artista había sido trasladado a un centro de salud de Sonsón para recibir atención médica. Los primeros reportes indicaban que presentaba heridas leves.

Posteriormente el mánager del cantante entregó información más reciente sobre su estado de salud y confirmó que El Andariego se encuentra bien y no sufrió lesiones de gravedad.

De acuerdo con lo señalado por su representante, el incidente dejó daños materiales, pero el artista no presentó afectaciones físicas de consideración.

Esta actualización ofrece tranquilidad a sus seguidores, que estaban pendientes de conocer más detalles sobre lo ocurrido en las vías de Antioquia.

¿El Andariego se presentará en las Fiestas de las Cosechas?

Antes del accidente, el cantante tenía previsto llegar al municipio de Nariño, Antioquia, para participar en la programación musical de las Fiestas de las Cosechas.

Según la información entregada por su mánager, el artista se encontraba bien y permanecía en Antioquia con miras a cumplir con una presentación programada para esa noche.

Sin embargo, no se ha confirmado de manera definitiva si el accidente modificó los planes de su presentación.

Por ahora, tampoco se han entregado detalles oficiales sobre las causas del siniestro ni sobre el estado de salud de las demás personas que podrían viajar en el vehículo.

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Mientras se conocen nuevas informaciones, el reporte entregado por su representante indica que el cantante no sufrió lesiones de gravedad.