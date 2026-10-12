Cartagena pedalea hacia el mundo: las cifras que confirman su grandeza

Hay eventos que pasan y hay eventos que marcan un antes y un después. El Gran Fondo Nairo Quintana Fest 2026 es de los segundos. No solo porque despide a una leyenda como Nairo Quintana, uno de los referentes históricos del ciclismo colombiano, sino porque le entrega a Cartagena una credencial que vale oro: la de capital del turismo deportivo en Colombia.

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Y no es retórica. Son cifras. Cifras contundentes que la Alcaldía de Cartagena ha puesto sobre la mesa y que obligan a mirar a La Heroica con otros ojos.

Hablemos de impacto. Más de 20.000 visitantes llegando a la ciudad. No son turistas de paso, son deportistas, familias, técnicos y aficionados que vienen de 21 países. Desde Estados Unidos, México y Canadá, hasta Japón, China, España, Italia, Francia, Brasil, Argentina, Venezuela y Costa Rica. Esa es la proyección internacional que tanto hemos anhelado.

Esa avalancha de visitantes se traduce en economía real. La ocupación hotelera roza el 80 %. Pero el beneficio no se queda en los grandes hoteles. Se irriga. Se siente en el taxista, en la cocinera del mercado de Bazurto, en el artesano de San Diego, en el emprendedor que vende hidratación y en el prestador de servicios turísticos formales y populares. Es la economía de la ciudad moviéndose al ritmo de los pedales.

En lo deportivo, la magnitud es igualmente elocuente: 10.600 inscritos oficiales. Desglosemos: 6.900 ciclistas desafiando el sol y la brisa cartagenera, 3.100 runners corriendo por la historia amurallada, 300 niños y niñas en Nairo Kids que son el semillero, y 300 competidores de ciclismo de montaña (MTB).

No es solo una carrera. Es un festival que entiende el deporte como motor de desarrollo. Cartagena no solo acogió la despedida de Nairo; se despidió del amateurismo en la organización de grandes eventos. Hoy rueda, corre y compite hacia el mundo.