Operativos en el barrio Torices dejan captura de hombre por presunto porte ilegal de armas

En desarrollo de las actividades realizadas por la Policía Nacional de Colombia para contrarrestar el porte ilegal de armas de fuego continúan. En esta oportunidad, uniformados adscritos al CAI Santa Rita capturaron a un hombre de 18 años, quien fue sorprendido en horas de la mañana portando un arma de fuego.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron, en el sector conocido como el mochila, calle 49 del barrio Torices, donde las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje, registro y control. Durante estas actividades, los uniformados observaron al ciudadano y procedieron a practicarle un registro a persona, lo que permitió la incautación de un arma de fuego.

El capturado, quien caminaba en vía pública portando un arma de fuego, fue dejado a disposición de las autoridades competentes, asimismo el arma incautada.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo las labores de patrullaje, registro y control en los diferentes sectores de Cartagena, especialmente en aquellos puntos donde se busca prevenir la comisión de hechos que puedan afectar la seguridad y convivencia ciudadana.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguro el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.