El Alcalde Dumek Turbay, se sumó a las voces que piden un triunfo de Real Cartagena ante Tigres, y que Deportes Quindío no logre ganarle a Real Cundinamarca.

El mandatario aprovechó para contar a Caracol Radio, que de lograrse el ascenso a la A, el estadio Jaime Morón recibirá una nueva intervención por parte del distrito, donde se contempla, entre otras cosas, el cambio completo al gramado.

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“El Morón en la A recibirá nuevas mejoras; si coronamos, enseguida. Por lo menos el césped lo haremos nuevo, tenemos el tiempo suficiente para inicio del torneo para cambiar todo el terreno de juego, la iluminación ya está bien; pudiéramos hacer algunas mejoras en la parte interna. Nuestro estadio es coqueto, 19.000 personas”, expresó Turbay.

Respecto a una posible ampliación dijo que, por lo pronto, hay que llegar a primera división.