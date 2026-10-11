Modelo de derecho de petición para pago de liquidación laboral Colombia 2026: Así se solicita

Dentro de las obligaciones laborales, cada trabajador, según la ley colombiana, tiene derecho a reclamar su liquidación, funcionando como un proceso legal donde el empleador debe compensar económicamente a la persona al finalizar su etapa laboral dentro de la empresa.

Esta obligación está estipulada en el Código Sustantivo del Trabajo y se compone de diferentes factores que al final determinan el valor que le corresponde al trabajador.

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¿De qué se compone la liquidación laboral de un trabajador?

Según el Ministerio del Trabajo, el Salario Base de Liquidación (SBL) es el valor que se utiliza para calcular las prestaciones sociales y los derechos laborales de un trabajador al finalizar su contrato.

El SBL se compone de la suma de todos los factores que integraban el salario, como:

Prima de servicios.

Vacaciones pendientes.

Salarios pendientes: horas de trabajo, horas extra, sueldos o recargos que no hayan sido saldados a la fecha de la terminación del trabajo.

horas de trabajo, horas extra, sueldos o recargos que no hayan sido saldados a la fecha de la terminación del trabajo. Cesantías e intereses de estas que se encuentren acumulados.

que se encuentren acumulados. Porcentajes por ventas y comisiones.

Auxilios de transporte.

Como resultado, la suma de todos estos factores, incluyendo las indemnizaciones que se presentan en algunos casos, es al final el resultado de la liquidación.

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¿Cómo calcular las prestaciones sociales de la liquidación laboral?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, estas son las fórmulas matemáticas para calcular los respectivos valores que conforman la liquidación de cada trabajador, dependiendo de la condición que presenta cada uno.

Cesantías: SBL * No. de días trabajados / 360.

SBL * No. de días trabajados / 360. Intereses sobre cesantías: Valor de cesantías * No. de días trabajados en el año * 0.12 / 360.

Valor de cesantías * No. de días trabajados en el año * 0.12 / 360. Prima de servicios: No. de días trabajados en el semestre * valor de medio salario / 180.

No. de días trabajados en el semestre * valor de medio salario / 180. Vacaciones: SBL * No. Días a liquidar / 720​.

¿En qué casos se puede solicitar la liquidación?

El Ministerio del Trabajo explicó que mediante estas causas es válido iniciar el proceso de liquidación:

Por muerte del trabajador.

Por acuerdo entre las partes.

Por expiración del plazo fijo pactado.

Por terminación de la obra o labor contratada.

Por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento.

Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de ciento veinte (120) días;

Cuando un juez lo ordena mediante sentencia.

Por decisión unilateral de cualquiera de las partes.

Por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato (ejemplo: licencia de maternidad, prestación del servicio militar, entre otras).​

Tenga en cuenta que las personas con contrato por prestación de servicios no pueden solicitar liquidaciones.

¿Qué hacer cuando no efectúan el pago de la indemnización?

El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el proceso del pago de la indemnización correspondiente se debe realizar el mismo día cuando se termine el vínculo del empleador con el trabajador.

Si no se realizó el procedimiento dentro de lo establecido anteriormente, podrá realizar un derecho de petición que funcionará como una herramienta ante ese caso.

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¿Cómo realizar el modelo de derecho de petición?

Para realizar este proceso debe tener en cuenta lo siguiente:

Fechas.

Destinatarios: Dependencia de Recursos Humanos de la empresa.

NIT / C.C. del empleador

Asunto: Solicitud de pago de liquidación laboral.

Hechos: Información que contextualice la situación dentro de la empresa.

Aclaración de los hechos o el contexto de su vinculación al registro negativo.

Petición en donde expresa el pago de forma inmediata de la totalidad de la liquidación laboral.

¿Bajo qué fundamentos legales usted establece este derecho de petición?

Anexos que sean garantes de la situación.

¿Cómo recibirá la notificación de respuesta?

La anterior información es solo para que tenga en cuenta los datos que se deben registrar.

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