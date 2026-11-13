Cerca de 20 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Sogamoso tras operativo de seguridad

Sogamoso

Las autoridades anunciaron que realizarán una segunda intervención para expulsar a otros extranjeros que han sido identificados por presuntamente estar involucrados en hurtos, microtráfico, riñas y hechos de violencia callejera.

Cerca de 20 ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, fueron expulsados de Sogamoso, luego de un operativo adelantado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Policía Nacional, Migración Colombia y otras entidades.

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón, explicó que estas personas habían sido identificadas y caracterizadas durante los últimos meses por comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia en el municipio.

“En efecto, hicimos un operativo dirigido por nuestra Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el que se articuló la presencia de la Policía Nacional, Migración Colombia y la Secretaría de Salud, entre otras entidades. Ya teníamos un listado de personas extranjeras, especialmente venezolanas, caracterizadas por infringir las normas de seguridad y convivencia ciudadana”, señaló.

De acuerdo con Barón, los ciudadanos fueron trasladados en un bus contratado por la Administración municipal hasta la zona fronteriza de Cúcuta, bajo el acompañamiento de Migración Colombia, entidad encargada de entregarlos a las autoridades venezolanas.

El alcalde indicó que los principales comportamientos identificados están relacionados con hurtos, problemas asociados al microtráfico, riñas y violencia callejera.

“Especialmente hurtos y problemas asociados al microtráfico. Eso, en esencia, es lo que registran sus antecedentes, además de riñas, violencia callejera”, manifestó.

Anuncian segundo operativo

El mandatario también confirmó que las autoridades tienen caracterizadas cerca de 50 personas extranjeras por situaciones relacionadas con problemas de seguridad y convivencia, por lo que no descartan nuevas intervenciones en los próximos días.

“Esperamos que en los próximos días podamos realizar un nuevo operativo, porque tenemos caracterizadas cerca de 50 personas que han infringido las normas de seguridad y convivencia. No vamos a parar hasta que se vaya el último de ellos”, afirmó Barón.

El alcalde reconoció que en Sogamoso también hay ciudadanos venezolanos que trabajan y generan empleo, pero insistió en que las autoridades continuarán adelantando acciones contra quienes sean identificados por conductas que afecten la tranquilidad del municipio.